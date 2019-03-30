Başkanlık Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki gençlerin spor aktivitelerine katılması için 5 ay sürecek olan ödüllü ’Spor Turnuvasına’ devam ediyor. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. 7-16 yaş ve 16 yaş üzeri yıldız erkekler, yıldız kızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride yapılan turnuvada genç ve yıldızlardan 350 genç sporcunun katıldığı ve iki gün süren karşılaşmada dereceye girenler belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek ödül töreninde yaptığı açıklamasında, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Spor Turnuvası Masa Tenisi final karşılamalarında dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini verdik. Sadece bu masa tenisinde hem ortaokul ve liselerden 350 öğrencimiz katıldı. Bu sene 15 branşta spor turnuvası düzenliyoruz. Turnuvalarımız mayıs ayına kadar devam edecek. Bu turnuvalar sonunda 10 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe hizmetleri daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Şanlıurfa’da her gün büyüyen bir spor sevgisi var. Destek oldukça branşlar artar" diye konuştu.