  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Turquality destek programı tamamlandı

Güney Kore'nin Kovid-19 başarısının sırrı test, takip ve tedavi yöntemleri

Kalıcı hikâye yazılacak dönem

İthalat artık kolay olmayacak
için kalan
Aktüel

Başkan Yüksel Ergene’de vatandaşlara pide dağıttı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki akşam Ergene’de kapı kapı gezerek vatandaşlara pide ve koruyucu maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:05:08 -
Başkan Yüksel Ergene’de vatandaşlara pide dağıttı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önceki akşam Ergene’de kapı kapı gezerek vatandaşlara pide ve koruyucu maske dağıttı.


İftara yakın saatte belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte evlere pide dağıtan Başkan Yüksel, “Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim” dedi.


Başkan Yüksel, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi’nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesilem olmasını niyaz ederek vatandaşlarımızın kandilinin mübarek olmasını diledik ve kendilerine ramazan pidesi ikramında bulunduk. Rabbim bu mübarek akşamda tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları kabul eylesin” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı