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Yerel Başkan Yüksel din görevlileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Yerel

Başkan Yüksel din görevlileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında, Süleymanpaşa’da görev yapan imam hatipleri ağırladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 16:02:00 -
Başkan Yüksel din görevlileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Erdoğan Gül

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın’ın da Başkan Yüksel’e iştirak ettiği toplantıda Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Yüksel, akşam yemeğinde bir araya geldiği imam hatiplere Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yüksel, imam hatiplerin görüş ve önerilerini de alarak not etti ve şehrin tüm kesimleri ile birlikte Süleymanpaşa’yı birlikte yönetme vizyonunu vurguladı.

Toplantıda İlçe Müftüsü Sayın ve Kaymakam Güler de birer konuşma yaparak imam hatiplerin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, bu toplantıyı organize eden Başkan Yüksel’e teşekkür ettiler.

Yüksel: Toplantımız hayırlı olsun

Toplantının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımız kapsamında din görevlilerimizle bir araya geldik. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz programda, Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler, İlçe Müftümüz Sayın Selami Sayın ve ilçemizdeki camilerde görev yapan imam hatiplerimizi ağırladık. Süleymanpaşa’mızda yapılması gerekenleri değerlendirdiğimiz toplantıda, şehrimizin gelecek vizyonunu oluşturacak yatırımlarımızı ve hedeflerimizi konuşarak, kıymetli hocalarımızın gününü kutladık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim,” diye konuştu.

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