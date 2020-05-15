Başkan Yılmaz, yaylalarda saha incelemesi yaptı

Yayla ziyaretlerini sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Temiz havası ve doğallığı ile dikkat çeken Toroslar’ımızın yaylalarını yaz sezonuna hazırlıyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylaların sezon hazırlıkları devam ederken, Başkan Yılmaz da bu kapsamda Soğucak, Bekiralanı, Yeniköy, Evrenli ve Musalı mahallelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Koordinasyon Müdürünün de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Yılmaz, teknik konularda ekibinden bilgiler de aldı. Yılmaz; "Yazın nüfusun daha da arttığı yaylalarımızdan vatandaşlarımızın en güzel ve kaliteli bir şekilde hizmet almasını önemsiyoruz. Acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli tespitlerimizi yaptık. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sonrası yaylalarımıza bekliyoruz"

Her mahalleye eşit hizmet götürmek amacıyla çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Kışın zor şartların yaşandığı yaylalarımızda tahrip olan bölgelerin bakım ve onarımlarını acil bir şekilde gideriyoruz. Yazın nüfus artışının yoğun olduğu bu bölgelerimizde temizlik ve peyzaj çalışmalarımızı daha da arttırdık. Amacımız, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamaların kalkmasının ardından yaylalara gelecek olan hemşehrilerimize daha temiz ve ferah yaşam alanları sunmaktır. İnşallah en yakın zamanda bu salgından kurtularak, yeniden doğanın tadını çıkaracağız" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, yaylalarda gerçekleştirdiği saha incelemesi sırasında mahalle muhtarlarının, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi. Mahallelerdeki ihtiyaçların kısa sürede çözülmesinden memnun olan mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayla ziyaretleri sırasında Evrenli Mahallesi’nde çiftçilik yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek, kolaylıklar diledi. Kendisi de eline çapayı alarak çiftçilerin mahsullerini çapalayan ve aynı zamanda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de kutlayan Yılmaz, "Toroslar’ımızın verimli topraklarında alın teri dökerek çalışan ve üreten değerli hemşehrilerimizin mahsullerinin bereketli olmasını diliyorum. Siz kıymetli çiftçilerimizin her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu.