Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesinin vefatı dolayısıyla TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.12 Ağustos 2018 Pazar 11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Oktay mesajında "Milli Eğitim eski Bakanımız, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'ın Muhterem validelerinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Yılmaz ailesine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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