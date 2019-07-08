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Başkan, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'den alacağı rakamı açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'i 3,5 milyon euro civarında bir bedelle transfer ettiğini açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
Başkan, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'den alacağı rakamı açıkladı

Çaykur Rizespor'un, 500 bin euroya aldığı Vedat Muriç'i 3,5 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Muriç'in bonservisi konusunda "3,5 milyon civarında bir bedelle Muriç'i verdik. Bunun yanında alacağımız futbolcular var. O konuda görüşmelerimiz sürüyor. Toplam 5 milyon euronun üzerinde bir değeri oldu" açıklamasını yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muriç'in transfer hikayesini de şöyle anlattı:

"Çocuğumuz gibi gördük"

"24 yaşındaki bir çocuk kulüp başkanı gibi düşünemez. Biz onu çocuğumuz gibi gördük. Yapmış olduğu açıklama da art niyetli değildir. Biz onun için en iyisini istedik, bu da en iyisi oldu diyebiliriz. Vedat'ın şansı Rize'de oldu. Biz de kulübümüzü düşünmeliyiz."

"Albayrak ile görüşmedim"

Galatasaray ile yapılan görüşmeler hakkında "Abdurrahim Albayrak ile bu konuyu görüşmedim. Başkan vekilimiz görüştü" diyen Çaykur Rizespor Başkanı, "Muriç'in Galatasaray'ı istemesi doğal. Sonuçta Avrupa'da oynamak istiyordu. Olması gerekenin Fenerbahçe olduğunu, bizim Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu söyledim. Sıkıntı olmadı. İlla Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi" diyen Kartal, Fenerbahçe'den alacakları futbolcuların birkaç gün içinde belli olacağını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
  1. Çaykur Rizespor
  2. Vedat Muriç
  3. TRT Spor
  4. Fenerbahçe
  5. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal
  6. Galatasaray

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