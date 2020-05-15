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Başkan Ünlü yeni görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınarak, yerine Iğdır Valisi Enver Ünlü kayyum olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:53:01 -
Başkan Ünlü yeni görevine başladı

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınarak, yerine Iğdır Valisi Enver Ünlü kayyum olarak atandı.


Hakkında terör soruşturması nedeniyle bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından belediye binası önü ve etrafında geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Alınan önlemler esnasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve beraberindeki bir grup basın açıklaması ve gözaltıları protesto etmek için belediye binasına geldi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ile bir süre konuşan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve grup dağılmayınca ekipler müdahale etti. Müdahale sırasında arbede yaşanırken, polis ekipleri HDP’li grubu dağıttı.


Olayların yatışmasının ardından Belediye binasına gelen ve göreve başladığını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Görevimize başladık. Arkadaşlarla hemen toplantımızı yapıyoruz. Önümüzde bayram var, pandemi tedbirleri var. Arkadaşlarımızdan brifing alayım daha sonra açıklama yapacağım” dedi.


Belediye binası ve etrafında polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

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