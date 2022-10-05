  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti herkesi televizyon başına çağırmıştı! Erdoğan'ın ne açıklayacağı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

Fiyatlar düştü ama nafile Otomobil piyasasına TOGG damgası

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! MEB, flaş duyuruyu az önce yaptı

Topraksız tarım yaptı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu

Babacan bunu duyunca resmen çılgına dönecek! Akşener'den öyle bir gol yedi ki...
Yerel Başkan Tahmazoğlu: Temiz bir Şahinbey için çalışıyoruz
Yerel

Başkan Tahmazoğlu: Temiz bir Şahinbey için çalışıyoruz

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir Şahinbey için 7 gün 24 saat çalışıyor. Şahinbey Belediyesi caddeler, sokaklar, mahalle araları, parklar, semt pazarları ve kamu kuruluşlarına temizlik konularında destek vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:26:00 -
Başkan Tahmazoğlu: Temiz bir Şahinbey için çalışıyoruz

Şahinbey Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,  gece-gündüz, yaz-kış demeden 24 saat görev yapıyor. Rutin temizlik çalışmalarıyla birlikte diğer temizlik uygulamalarını da sürdüren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokakların, çöp konteynerlerinin ve parkların hijyenik olmasına oldukça dikkat ediyor.

Her saat görev başındalar

Şahinbey genelinde sabahın erken saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışmaları daha sonra yolların yıkanması ile devam ediyor. Rutin çöp toplama işleminin yapılmasından sonra modern yıkama ve dezenfekte aracı, konteynerleri yıkayarak halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırıyor. Mahallelerde, halk pazarlarının kurulduğu sokak ve caddelerin temizliğine büyük önem veren Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, akşam saatlerinde pazarın toplanması ile başlayan temizliğe, gece geç saatlere kadar yıkama işlemiyle devam ediyor.

Parklar özenle temizleniyor

Park alanlarındaki çöplerin toplanması ile birlikte sürekli temizliğini yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkların içini ve çevresini de önemsiyor. Çöp toplama işlemi haricinde park alanlarının genel sulama ve bakım işlemlerini de yapan ekipler, geleceğimiz olan çocukları, sağlık tehditlerinden mümkün oldukça uzak tutmaya çalışıyor.

Temizliği önemsiyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, temizliğe önem veren bir anlayışı benimseyerek çalıştıklarını belirterek; “Çöp konteynerlerinin içinde oluşan sinekler ve diğer zararlı böceklerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından çöp konteynerlerine atılan evsel atıklar, çevreye pis koku yaymakta ve bu kokular vatandaşlarımızı rahatsız etmekte, ayrıca haşereler de barındırmaktadır. Konteynerlerde uyguladığımız bu dezenfekte ile hem pis kokuları gidermiş, hem de haşerelerle mücadele etmiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sokak, cadde ve mahallelerimizde çevre temizliğini önemsediğimiz gibi, atıkların ayrışması, doğanın ve geleceğimizin korunması adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere herkesin, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir
Şahinbey için düşünce ve katkılarını önemsiyoruz. Okullarımızın ve çevre ile ilgili araştırma yapan kuruluşların, atıklardan doğru yararlanma yönündeki çabalarını destekliyoruz. Temizlik, atığı toplamakla sona ermiyor. Her attığın doğadan yok olacağı süreye kadar zararlı duruma gelmemesi için de ayrı bir çalışma gerekiyor ” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23