Başkan Soyer’den İzmirlilere “askıda fatura” çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte başlayan büyük dayanışma ağının çeşitli araçlarla büyüyüp güçlenmeye devam ettiğini belirterek, bunun son örneğinin de “askıda fatura” uygulaması olduğunu söyledi. Kentte yaşayan herkesi kampanyaya gücü oranında katılmaya çağıran Başkan Soyer, “İnanıyorum ki İzmirli İzmirliye sahip çıkacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki sosyal dayanışma ağının yeni bir halkası olarak hayata geçirdiği “askıda fatura” uygulaması büyük ilgi görüyor. Kampanyanın ilk bağışçıları arasında yer alarak Biz İzmir uygulaması üzerinden fatura ödeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başta belediye çalışanları olmak üzere imkanı olan tüm İzmirlileri de kampanyaya katılmaya davet etti.

"İzmirli İzmirliye sahip çıkacak"

Korona virüs salgını nedeniyle baş gösteren sıkıntıların ilk günlerinden bu yana belediye olarak öncülük ettikleri dayanışma ağının büyüyüp güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Soyer, şunları kaydetti: “Halkın Bakkalı üzerinden çok büyük katkılar aldık. Artık İzmir’de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var. Hayata geçirdiğimiz askıda fatura uygulaması ile de maddi gücü olan vatandaşlarımız, ekonomik sıkıntı çeken hemşehrilerimizin ödeyemediği su faturalarını ödemeye başladı. Öncelikle belediye çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki İzmirli İzmirliye sahip çıkacak. Bu mübarek Ramazan günlerinde yapacağımız hayırların kabul olmasını diliyorum.” Ekonomik sıkıntı yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların ödeyemedikleri su faturalarının, imkanı olan hemşehrileri tarafından ödenmesini sağlayan dijital platforma https://www.bizizmir.com/AskidaFatura adresinden ulaşılabiliyor.