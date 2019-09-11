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Başkan Soyer’den fuar ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birbirinden renkli etkinliklerle devam eden 88.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
Başkan Soyer’den fuar ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birbirinden renkli etkinliklerle devam eden 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı (İEF) bir kez daha ziyaret etti. Başkan Soyer’e katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki ziyaretlerini dün akşam geç saatlere kadar sürdürdü. Fuar ziyareti turu çerçevesinde ilk olarak fuara katılan yayınevlerinin stantlarını gezen Başkan Soyer yayıncılarla sohbet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmir Tarih Projesi kapsamındaki çalışmaların yer aldığı fuar alanınında da incelemelerde bulunan Soyer, burada ziyaretçiler için oluşturan özel stüdyoda hatıra fotoğrafı çekildi. İzmir’in tarihi siluetini yansıtan siyah-beyaz bir kartpostal karesi içine Başkan Tunç Soyer’in görüntüsünün yansıtıldığı fotoğraf geçmişle bugünü bir araya getirdi.



Kemeraltı Sokağı’nda lezzet turu


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in bir sonraki durağı ise Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) öncülüğünde oluşturulan Kemeraltı Sokağı oldu. Kültürpark Uzun Havuz çevresindeki alanda Kemeraltı’nın öne çıkan lezzetleri, unutulan zanaatleri, markaları, tarihi, kültürel değerleri ve diğer bir çok zenginliğin tanıtıldığı stantları gezen Soyer, fuar ziyaretçilerinden de büyük ilgi gördü, onların istek ve dileklerini dinleyip birlikte fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
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