Başkan Sarıkurt: “Herkesin ’iyi ki Çorlu’da yaşıyorum’ diyeceği bir Çorlu için yola çıktık”

Çorlu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı Odak Grup Toplantısı düzenlendi.

Önümüzdeki beş yıl boyunca Çorlu Belediyesi’nin yol haritası olacak stratejik plan hazırlıkları kapsamında düzenlenen Çorlu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı Odak Grup Toplantısı, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarından oluşan paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Stratejik Plan Çalıştayı Odak Grup Toplantısı’nda Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları temsilcileri yer aldı.

Toplantı başlangıcında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’yu birlik ve beraberlik içerisinde yönetmenin önemine vurgu yaparak, toplantıya yoğun bir katılım gösteren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bir şehri yönetmenin her memleketten vatandaşın din, dil, ırk ve siyasi görüş fark etmeksizin görüş ve önerilerini dikkate almakla mümkün olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, katılımcıların fikrini alarak bu güzel şehri birlikte yönetme duygusunu yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Yerli ve ulusal değerlere önem vererek üreten, demokratik, katılımcı, kaynaklarını bilimsel ve doğru kullanan bir belediyecilik anlayışıyla herkesin ’İyi ki Çorlu’da yaşıyorum’ diyeceği bir kent için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Sarıkurt, katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Başkan Sarıkurt’un ardından söz alan Kaymakam Cafer Sarılı, Çorlu’yu tüm paydaşlarla birlikte yöneterek daha da güzelleştirmek amacıyla yola çıkan Çorlu Belediyesini tebrik ederek katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci bölümünde katılımcılar Kadın, Çocuk ve Gençlik Masası, Hemşehri Dernekleri Masası, Engelli ve Yaşlılık Masası, Esnaf ve Sanatkarlar Masası, Meslek Odaları Masası, Spor Masası, Sosyal Yardım, Kültür ve Sanat Masası, Çevre, Tarım ve Hayvancılık Masası şeklinde belirlenen odak grup masalarında talep, öneri ve fikirlerini sunarak, tartışarak stratejik plan hazırlık çalışmalarına önemli katkılarda bulundular.