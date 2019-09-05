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Başkan Pekmezci Şeyhhayran Mahallesinde inceleme yaptı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Şeyhhayran mahallesinde ki sorunları yerinde tespit etmek için incelemelerde bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:30
Başkan Pekmezci Şeyhhayran Mahallesinde inceleme yaptı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Şeyhhayran mahallesinde ki sorunları yerinde tespit etmek için incelemelerde bulundu.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beraberindeki heyetle birlikte Şeyhayran mahallesinde ki sorun ve talepleri yerinde görmek için mahalleyi adım adım gezdi. Tespit edilen sorunları birim müdürlerine not aldıran Başkan Pekmezci, mahalle sakinlerine taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini söyledi.


Başkan Pekmezci’ye incelemeleri sırasında, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahhap Silsüpür ile İmar ve Şehircilik Müdürümüz Hamit Kaygusuz’da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:30
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