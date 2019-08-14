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Başkan Öztürk Kirazlı ve Çubuklu Şenliklerine katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Kirazlı ve Çubuklu Mahallelerinde düzenlenen şenliklere katıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:26
Başkan Öztürk Kirazlı ve Çubuklu Şenliklerine katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Kirazlı ve Çubuklu Mahallelerinde düzenlenen şenliklere katıldı.


İlk olarak Kürsiyan Yaylasında bu yıl ilki düzenlenen Kirazlı Mahallesi Şenliğine katılan Belediye Başkanı Esat Öztürk, şenlik alanında kurulan stantları gezerek vatandaşlarla bayramlaştı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Şenliğin açılış konuşmasını da yapan Başkan Esat Öztürk, “Bugün gerçekten müstesna bir gün. Bayramın 3. Gününde böyle bir güzelliği düzenleyerek, Kirazlılı vatandaşlarımız ile bizleri buluşturan tertip heyetine yürekten teşekkür ediyorum. Bizim Allah’a hamd etmemiz için birçok sebebimiz var. Biz, Müslüman olarak, Türkiye gibi cennet bir ülkede ve hele hele Kayseri’de, Kayseri’nin en güzel ilçesinde dünyaya gelmişiz. Bunlar hamd etmeye, şükür etmeye en güzel vesileler. Ben, bir kez de sizler gibi güzel insanlara hizmet etme bahtiyarlığını bana lütuf ettiği için Allah’a şükür ediyorum. İlçemizde birbirinden güzel 41 tane mahallemiz var. Ama bu mahalleler içinde Kirazlı’mızın farklı bir özelliği var. Kirazlı Mahallemiz adeta hafız yetiştirme merkezi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapan 400 adet Kirazlılı din görevlisi var. Bu Türkiye’de, Kayseri’de, Yahyalı’da ve başka bir mahallemizde yok. Mersin’de, İstanbul’da, Ankara’da, Kayseri’de ve birçok ilimizde Kirazlılı din görevlimiz var. Kirazlılar Şenliğimiz sürekli olarak yapılmaya devam etsin. Belediye Başkanınız olarak, sizlerin hizmetkârı bir kardeşiniz olarak, madden ve manen ben her zaman yanınızdayım” dedi.


Konuşmasında bir de uyarı da bulunan Başkan Esat Öztürk, “ İstanbul’dan, Ankara’dan ve uzak illerden gelen kardeşlerimiz aramızda. Ne olursunuz trafikte dikkatli olalım. Canımızı, eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı üzmemeyi düşünelim. İnşallah sağ salim yaşadığınız yerlere dönersiniz”diye konuştu.


Başkan Esat Öztürk’ün ikinci durağı ise Çubuklu Mahallesi Şenliği oldu. Şenlik alanında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Esat Öztürk, şenlik alanını gezerek mahalle sakinleriyle bayramlaştı. Başkan Öztürk ayrıca vatandaşlarla birlikte halay çekerek, oynanan dostluk futbol müsabakasında forma giydi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:26
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