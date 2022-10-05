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Yerel Başkan Özlü'den tarımın geleceği için eğitime destek
Yerel

Başkan Özlü'den tarımın geleceği için eğitime destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla Düzce’de tarım alanını seçen ortaöğretim öğrencilerine destek olunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 14:40:00 -
Başkan Özlü'den tarımın geleceği için eğitime destek

Erdoğan Gül

Başkan Özlü Tarım sektöründe kendini geliştirmiş nitelikli insanlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek “Bilimin ışığında toprağı harmanlayan genç çiftçilerimiz, tarımın geleceğine yön verecek” ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mesleki eğitimde tarım bölümünü tercih eden öğrencilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını açıkladı. Tarımda teknolojik yeniliklere dayalı uygulamaları öğrencilerle buluşturma hedefindeki tarım alanı ile birlikte Düzce’de de tarımda nitelikli gençler yetiştirilecek.

Kendini tarım alanında geliştiren gençler bizim için önemli

Ülkemizdeki tarım sektöründe genç nüfusun önemine değinen Başkan Özlü; “Düzce’mizin bereketli topraklarından tüm Türkiye’yi doyuracak tarım ürünleri yetiştirebiliriz. Bir yandan kurduğumuz Tarım Akademisi Projesinin meyvelerini toplarken bir yandan da tarıma ilgisi bulunan öğrencilerimiz için yeni bir adım atıyoruz. Nitelikli ve toprağa hükmedebilen isimlerin Düzce’den de çıkmasını istiyoruz. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da adımızı duyurabilmek amacıyla kendini tarım alanında geliştirmek isteyen, hem ilimizin hem de ülkemizin tarım politikasına katkılar sağlayacak gençlerimize tarım bölümünü seçmeleri halinde çeşitli destek paketlerimiz olacak. Tarım bölümünü seçerek bilimin ışığında toprağı harmanlayan genç çiftçilerimiz tarımın geleceğine yön verecek.” ifadelerinde bulundu.

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