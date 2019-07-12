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Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde zeybek oynadı

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde "Hey Gidinin Efesi" türküsü seslendirildiği sırada sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun zeybek oyunu izleyenler tarafından alkışlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde zeybek oynadı

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde "Hey Gidinin Efesi" türküsü seslendirildiği sırada sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun zeybek oyunu izleyenler tarafından alkışlandı.


Alaşehir Belediyesi tarafından Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Turgay Kızıltuğ’un yönetimindeki 40 kişilik koro farklı makamlarda 30 eser seslendirdi. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gecenin geç saatlerine kadar devam eden konserde "Hey Gidinin Efesi" türküsünün seslendirildiği sırada sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zeybek oynadı. Öküzcüoğlu’nun sergilediği zeybek oyunu performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Başkan Öküzcüoğlu, Koro Şefi TurgayKızıltuğ’a çiçek verdi. Konserde konuşan Başkan Öküzcüoğlu, "Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen TSM korosu çalışmalarına devam edecektir. Amacımız toplum olarak kaynaşmamızı, gizli kalmış yeteneklerimizi ortaya çıkarabilmektir. Toplum yararına olan her türlü etkinliğe desteğimiz devam edecektir. Bölgemizde iş sezonunun yoğun olmasına rağmen bu yaz gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
  1. konser
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  3. sergi

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