Başkan Mızraklı dengbejleri ziyaret etti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Dengbej Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Sur ilçesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Dengbej Evi’ni ziyaret etti. Dengbejler tarafından karşılanan Mızraklı, dengbejlerin seslendirdiği uzun havaları dinledi. Dengbejleri dinlemeye gelen vatandaşlar da selamlaşan Mızraklı, bir süre sohbet etti.

Halkın yaşam biçimini, gelenek göreneklerini yansıtan dengbejlik geleneğinin yıllardır bölge etkisini sürdürdüğünü belirten Mızraklı, dengbejliğin ana kaynağının toplum yaşamı olduğunu ifade etti.

Dengbej dinletisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileriyle görüşen Mızraklı, kültürel çalışmalar alanında Büyükşehir Belediyesi’nin atacağı adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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