0553 313 94 23

Başkan Mersinli’den gündeme ilişkin önemli açıklamalar

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli geçtiğimiz günlerde sağlık ve siyasetle ilgili kamuoyunda çıkan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Başkan Mersinli’den gündeme ilişkin önemli açıklamalar

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli geçtiğimiz günlerde sağlık ve siyasetle ilgili kamuoyunda çıkan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.


İl Başkanı Berk Mersinli ilk olarak Alaşehir Devlet Hastanesi’nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Mersinli, “Alaşehir Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan iddialarla ilgili gerek savcılığımız, gerekse de Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık İl Müdürlüğümüz müfettiş göndererek, gerekli şahıslar hakkında savunmalarını alarak idari soruşturma başlatılmıştır. Bu konuların muhatabı buralar olmaktadır. Bizde siyaset olarak gerekli kişilerin istifalarını alarak üstümüze düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu olaylarda adı geçen ve iddialara maruz kalan çalışanların ise soruşturmanın selameti açısından Manisa’nın çeşitli ilçelerine nakilleri gerçekleştiğinin bilinmesini isteriz. Yine aynı hastanede ilkokul mezunu çalışanın müdür olarak atandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Bu kişi işçi kadrosunda hastanede görev yapmaktadır. Öte yandan özel işletmelerde ve hastanelerde gerçekleştirildiği iddia edilen çirkin söylentilere karışmamızın doğru olmadığını düşünüyor, bunları kınadığımızın da altını çizmek isterim. gerek adli makamların gerek Manisa Valimiz, gerekse de il sağlık müdürümüz kamuoyunu meşgul eden bu iddialarla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyoruz” dedi.



"Hangi partiden olursa olsun doğru bulmuyoruz"


Akraba atamalarıyla gündeme gelen belediye başkanlarının halkın destek ve güvenini boşa çıkaracağını belirten Mersinli, “Şunu çok acı görüyoruz ki CHP’li belediyeler seçimlerin hemen ardından hizmet sözlerini yerine getirmek için kolları sıvamak yerine işçi kıyımları, yandaş ve akraba atamaları ile gündeme gelmişlerdir. CHP’li belediyeler görevlerinin ilk aylarında hizmet sorumluluklarını kenara iterek, liyakat ve emek karşıtlığıyla yöneteceklerini gösteren yerel zihniyet maalesef ki endişeli bir hal almıştır. Kendi söylemleriyle çelişen CHP’li belediyeleri bizim gibi halkımız da sürekli takip ediyor. Gördüğümü o ki sandıkları birer milat olarak görmüşler. Verdikleri sözler uçup gitti. Hizmet yerine peşkeş çekmeyi tercih eder hale geldiler. Biz AK Parti olarak bunlar görmek istemediğimiz konulardır. Bizim bu konuda hassasiyetlerimiz olduğu apaçık ortadadır. Liyakata dayalı ve görevi hak eden kişilerin görevlendirilmesi konusunda tavrımız nettir. Bu tür akraba ve yakın atamalarını da hangi partiden olursa olsun doğru bulmadığımızı da belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” gerçekleştirildi
    1. “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi”..
    2. Erdoğan, YAŞ üyeleriyle yemekte bir..
    3. Pedasa kazıları 12. kez başladı
    4. İsmail Kartal: "Almamız gereken en az..
    5. Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
    6. Sazanlar FETÖ'cü hesabın yalanına..
    7. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai..
    8. Muğla ve Aydın’da 99 göçmen yakalandı
    9. Vincent Aboubakar kimdir nereli ve kaç..
    10. Görülmemiş hastalığa yakalandı!..
    11. Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre..
    12. "Boldrin ile devam edeceğiz"
    13. Irak’ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 8 yaralı
    14. 5’inci Dönem Toplu Sözleşme..
    15. İngiltere Merkez Bankası politika..
    16. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    17. "Torunum kime anne diyecek"
    18. Trump, Twitter eleştirilerine cevap..
    19. Sabır Bitkisi Gemlik’te çiçek açtı
    20. Yaz kursu öğrencilerine ‘Trafik..
    21. Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi
    22. Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu
    23. Çaldıran’a 5 spor tesisi
    24. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği..
    25. Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor
    26. GÜNCELLEME - Aden'de emniyet..
    27. Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ..
    29. Bursa’da muhteşem düğün
    30. İspanya'da otomobil satışları yüzde 11..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'