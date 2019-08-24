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Başkan Kayda: "5 yıllık stratejik planımız hazır"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
Başkan Kayda: "5 yıllık stratejik planımız hazır"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.


31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Salihli Belediye Başkanı olarak seçilen Zeki Kayda’ya tebrik ziyaretinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, yeni dönemde yeniden birlik beraberlik içinde çalışarak Manisa ve Salihli için en iyi hizmetlere imza atma hedefinde olduklarını söyledi. Aslay,“31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı başarıdan dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığımızın Salihli’deki MASKİ ve Büyükşehir beton mamulleri tesisindeki kapasite artışı ile ilgili bir ziyarette bulunduk. Bu vesile ile Salihli’de yürütülen iş ve işlemlerle ilgili görüşlerinizi almak üzere sizleri ziyaret ettik. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun hem Salihli’mize hem Büyükşehrimize” diye konuştu.



“5 yıllık planımız hazır”


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise,“5 yıldır Büyükşehir ile birlikte yaptıklarımızın üzerine bir 5 yıl daha vatandaşlarımız bizlere yetki verdi. Bu birlikteliğimiz devam edecek. Başta Cengiz Başkanıma ve sizlere ekibine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin vermiş olduğu yetkiyi buralarda kullanıyoruz. Cengiz Başkanımla birlikte bu seçim sürecini hep birlikte iyi yönettik. 5 yıllık stratejik planımız hazır.Bizim bu dönemdeki hedeflerimiz Salihli’de işsizliğin önlenmesi ve Organize Sanayi Bölgesinin ön plana çıkarılması. İkinci olarak da yine Büyükşehirle Cengiz Başkanımızla birlikte seçim döneminde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Daha önce de birlikte çalıştık bu nedenle hem Salihli hem Manisa çok şanslı” dedi.


Ziyarette Aslay’a Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:00
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