Başkan Kanak'tan Ermenistan'a çağrı: Türk milletinin merhameti sizleri de kucaklamaya yeter

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonrasında yeniden başlayan ve Ermenilerin yenilgiyi kabul etmesi ile sona eren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kanak, Türk dünyası üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Azerbaycan üzerinden 'ayar vermeye' kalkışılırsa gereğini yapmak için Başkomutan'dan emir bekleyen yüzlerce 'Nuri Paşa' var." dedi.

'Emperyalistler yüz yıllık tiyatrolarını yeniden sergiliyor'

Halit Kanak, şunları söyledi:

"Son yıllarda 'Türk dünyası' üzerinde oynanan oyunlar gün geçmiyor ki ivme kazanmasın. Her gün yeni bir plan sergilenmekte, her gün yeni bir proje yazılmaktadır. Emperyalist batılı ülkeler Türkiye'yi zora sokacak ne kadar argümanları varsa sahaya sürmeye devam etmektedirler. Bundan tam yüz yıl önce sergilenen oyunlar yeniden gündemimize geldi oturdu. Türk Dünyasını parçalamaya yönelik yüz yıllık tiyatro yeniden sahnelenmeye çalışılıyor."

'Kimse bu asil millete ayar vermeye kalkışmasın'

"Önce Ortadoğu, sonra Libya, olmadı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs derken şimdi de Kafkaslar. Emperyalist güçler, Kafkaslarda yıllar önce Ermenilere işgal ettirdikleri Karabağ üzerinden yeni çirkefliklerini ortaya koydular. Akıllarınca yine zavallı Ermenileri kullanarak Azerbaycan'a ve Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Türk Dünyasına ayar ve gözdağı vermeye çalışıyorlar. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak; sömürgeci, zâlim, insan hak ve hukukunu hiçe sayan, kan ve göz yaşına boğdukları mazlum ve mağdur coğrafyalara yenisini eklemeye çalışan bütün emperyalist güçlere buradan sesleniyoruz: 'Ne sizlerin, ne de sizin tetikçileriniz ve kuklalarınız bu 'Asil millete' ayar vermeye kalkışmasın. Hele ki bu 'Can Azerbaycan' üzerinden olursa bu ülkede gereğini yapmak için Başkomutan'dan emir bekleyen yüzlerce 'Nuri Paşa' olduğu unutulmasın.' "

'Türk askeri kışlasından çıktı'

"Türkiye bir kez ayağa kalktı. Aklınızı başınıza alın. Artık eski Türkiye yok. Görüyorsunuz ki Türk Askeri kışlasından çıktı. Sadece Ortadoğu, Kıbrıs, Libya, On İki Ada değil; yeryüzünde bize umudunu bağlamış mazlum ve mağdur bir tek Allah'ın (c.c) kulu kalmayıncaya kadarda kışlasına dönmeyecektir. Gerek Rusya parlamentosunda alınan kararlar ile gerekse uluslararası hukuk kuralları hem tarihi, hem siyasî, hem sosyal yönleriyle Karabağ'ın öz be öz Türk toprağı olduğunu teyit etmektedir."

'Türk milletinin merhameti sizleri de kucaklamaya yeter'

"Ermenistan olarak gelin, kargaşaya meydan vermeden, daha fazla kan dökülmeden, güzellikle Karabağı teslim edin. Türk Devletinin ve Türk Milletinin merhameti geçmişte olduğu gibi sizleri de kucaklamaya yeter. Bir avuç buğdaya muhtaç olduğunuz şu günlerde durup dururken Azerbaycan köylerinde masum sivilleri hedef almanız, "eğer savaş çıkarmayı başarırsak bir kaç bin insanımız ölse de bize dünyadan yardım yağar bir müddet sonrada nasıl olsa BM devreye girer savaşı durdurur bizde bir sonraki provokasyona kadar üç beş yıl daha karnımızı doyururuz" düşüncesiyle yapılmış büyük bir hatadır."

Son söz: Bu Millet var olduğu müddetçe, ne Azerbaycan, nede her hangi bir Türk Toprağından bir tek çakıl taşı koparamazsınız.