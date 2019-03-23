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Başkan Kadir Kara, MHP ve Ak Parti teşkilatlarına projelerini tanıttı

Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 vizyon projelerini MHP ve Ak Parti teşkilatlarına tanıttı.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:22
Başkan Kadir Kara, MHP ve Ak Parti teşkilatlarına projelerini tanıttı

Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 vizyon projelerini MHP ve Ak Parti teşkilatlarına tanıttı.


İlk olarak MHP teşkilatlarıyla bir araya gelen Başkan Kadir Kara, hazırlanan vizyon projelerin sadece önümüzdeki dönem değil Osmaniye’nin geleceğine yönelik hayati önem taşıyan projeler olduğunu ifade etti. Projelerini 6 ana başlıkta toplayan Başkan Kadir Kara, kentin çehresini değiştirecek ve cazibe merkezi olacak önemli çalışmaların olduğunu vurguladı. Başkan Kara, bu projelerin tamamını hep birlikte hayata geçireceklerini aktardı.


Seçim 2019 Beyannamesi toplantısında partililere hitap eden MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş, gece gündüz demeden çalışıp çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade etti. Loş, 1 Nisan sabahına güçlü bir sonuçla çıkacaklarına inandıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda bugüne kadar ve bundan sonra yapacakları gayretli çalışmalardan dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.



Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, ‘Allah’ın İzni İle Osmaniyemizde En Güzel Sonucu Alacağız’


Osmaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 vizyon projelerini tanıtmak için Ak Parti teşkilatları ile de bir araya geldi.


Proje tanıtım toplantısına katılan Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, cumhur ittifakı adayı Kadir Kara’nın en yüksek oyu alması için son güne kadar durmadan çalışacaklarını ve seçim sonrasında da Osmaniye’ye yapacağı tüm yatırımlarında her zaman destekçisi olacaklarını ifade ettiler.


31 Mart seçimlerinden inşallah alnımız ak, başımız dik bir şekilde çıkacağız diyen Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor; “Sayın Kadir Kara 10 yıldır Osmaniye’mizin Belediye Başkanlığını yaptı. İktidar olarak bizde her zaman destek olmanın gayreti içerisinde olduk. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’yi arkasına almış bir belediye başkanının şehrimize nasıl hizmetler getireceğini, insanların standartlarını nasıl yükselteceğini ve kentimizde ne gibi vizyon projelerini ortaya koyacağını son güne kadar anlatacağız ve hep birlikte gönüller yapacağız. Cumhur ittifakımızın başkenti Osmaniye’mizden güçlü bir sonuç alarak cumhur ittifakımızın pazara kadar değil mezara kadar olduğunu dost düşman herkese göstereceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle 31 Mart akşamına kadar yorulmadan çalışarak Allahın izni ile en güzel sonucu Osmaniye’mizde alacağız.” Şeklinde konuştu.


Osmaniye Kentleşme Modeli 2023 vizyon projelerini Ak Parti teşkilatlarına aktaran Başkan Kadir Kara; “Ben bütün kalbimle Ak Partili kardeşlerime, MHP’li kardeşlerime ve kıymetli hemşerilerime güveniyorum. Önünde saygı ile eğildiğim iki büyük lideri çok büyük bir farkla sandıktan çıkaracağımıza inanıyor herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:22
  1. doğa

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