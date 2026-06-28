Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası evrensel değerlerle buluşturarak şehirler arasında dostluk, iş birliği ve diyalog köprüleri kurmaya, Şanlıurfa'nın sesini uluslararası platformlarda duyurmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen "Cross Perspectives from Civilizational Cities (Medeniyet Şehirlerinden Bakış Açıları)" oturumuna katılım sağladı.

Dünyanın farklı medeniyet merkezlerini temsil eden şehirlerin bir araya geldiği oturumda; Üç Kültür Forumu Direktörü Najib Bouanan, Ürdün'ün başkenti Amman'ın Belediye Başkanı Youssef Shawarbeh, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Belediye Başkanı Ammar Moussa Kadhim, Fas'ın tarihi Essaouira kentinin Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Mohamed El Hallab, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Onursal Başkanı Mohamed Boudra, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ve Ekvador'un Cuenca Belediye Başkanı Cristian Zamora da yer aldı.

Oturumda şehirlerin tarihsel hafızası, kültürel çeşitliliği, birlikte yaşama kültürü ve medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesindeki rolü ele alınırken, Başkan Gülpınar Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak taşıdığı evrensel mirasa dikkat çekti.

BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞEHİRLER ORTAK HAFIZANIN TAŞIYICISIDIR”

Konuşmasında şehirlerin yalnızca fiziksel mekânlardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, şehirlerin aynı zamanda ortak hafızayı, kültürü, değerleri ve insanlığın birikimini taşıyan canlı yapılar olduğunu ifade etti. Göbeklitepe'nin insanlık tarihine dair bilinen pek çok kabulü değiştirdiğini belirten Başkan Gülpınar, medeniyetin temelinde insanları ortak değerler etrafında buluşturan bağların yer aldığını söyledi.

“ŞANLIURFA'NIN MEDENİYET DNA'SI HAFIZA VE DİYALOGDUR”

Şanlıurfa'nın tarih boyunca farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Gülpınar, şehirlerin medeniyet DNA'sının hafıza, çeşitlilik, diyalog ve süreklilik üzerine inşa edildiğini ifade etti. Göbeklitepe'den Harran'a, Hz. İbrahim mirasından kadim müzik kültürüne kadar uzanan bu birikimin bugün de Şanlıurfa'nın kimliğini şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı.



UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı bünyesinde "Müzik Şehri" unvanına sahip Şanlıurfa'nın kültürü ve sanatı toplumlar arasında köprü kurmanın en etkili araçlarından biri olarak gördüğünü belirten Başkan Gülpınar, günümüzde şehirlerin yalnızca geçmişin koruyucuları değil, aynı zamanda barışın, karşılıklı anlayışın ve ortak geleceğin mimarları olması gerektiğini söyledi.

“MEDENİYET ŞEHİRLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENMELİ”

Medeniyet şehirleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine de değinen Başkan Gülpınar, yerel yönetimlerin kültürler arası diyaloğun geliştirilmesinde ve daha barışçıl bir dünyanın inşasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Konuşmasını, "Bir medeniyetin gerçek büyüklüğü, inşa ettiği duvarların yüksekliğinde değil; insanlar arasında kurduğu köprülerin sağlamlığında ölçülür." sözleriyle tamamlayan Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın insanlığın ortak mirasını ve birlikte yaşama kültürünü uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN GÜLPINAR’DAN ALTAY’A DESTEK

Bu arada Başkan Gülpınar, Fas’ın Tanca kentinde düzenlenen United Cities and Local Governments Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Dünya Başkanlığı seçiminde oyunu kullandı. UCLG Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu ile Batı Asya Bölgesi’ni temsilen oy kullanma hakkına sahip olan Başkan Gülpınar, Türkiye’nin adayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay için oyunu kullandı.