0553 313 94 23

Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğrencileri huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrenciler ile birlikte Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:33
Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğrencileri huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrenciler ile birlikte Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.


Gerçekleştirilen bayram ziyaretine Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler ve kreş öğretmenleri katıldı.


Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşan Başkan Gökhan Yüksel, kendileriyle uzun süre sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen bayram ziyaretinde minik kreş öğrencileri de kendi el emekleri ile hazırladıkları süs çiçeklerini huzurevi sakinlerine hediye etti.


Kreş öğrencileri daha sonra, huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlara müzik öğretmenleri eşliğinde şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Minikler tarafından seslendirilen İzmir Marşı’na eşlik eden huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaret sebebiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten huzurevi sakinleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Kurban Bayramı’nın ülkemiz ve dünya için barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederek, huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım müjdesi
    1. Başkan Yavaş’tan Başkentlilere ulaşım..
    2. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:..
    3. Başkan Çebi, kurban satış ve kesim..
    4. Hayvanlardan bulaşabilecek..
    5. Suriyeli engelli gencin protez bacak..
    6. Destici Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret..
    7. Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve..
    8. Mısır'da bayram namazı kılındı
    9. Mannheim’da bayram coşkusu
    10. Ömer Çelik'ten sürücülere bayram..
    11. İdlib’de Kurban Bayramı eda edildi
    12. Başkan Saygılı: "Bayramlarda..
    13. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    14. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    15. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    16. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    17. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    18. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    19. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    20. Kurban keserken yaralananlar..
    21. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    22. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    23. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    24. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    25. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    26. Bayram namazından çıkan yayaya..
    27. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    28. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    29. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    30. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı