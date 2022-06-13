"Başkan Erdoğan'ın Van mitingi birilerinin dengesini bozdu"

YENİ AKİT ANKARA

Başkan Erdoğan haftasonu Van'daydı. Erdoğan kentte depreme hazırlık çalışmalarıyla ilgili konuştu. 11 sene evvel yaşanan depremi hatırlatan Erdoğan, "Deprem gecesinde buradaydım, HDP neredeydi?" dedi.

Başkan Erdoğan'ı Van'da coşkulu bir kalabalık izledi.

Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş sıcak havaya rağmen ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediler.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van mitingi sevgi seline dönüşünce "Bu kadar kalabalığı nasıl topluyor" diye şaşıranlar oldu. AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak bu durumu bir mesajla anlattı.

AK Parti MKYK üyesi Parlak'ın mesajı şöyle:

"AK Partinin Van Mitingi birilerin dengesini iyice bozmuş.

Bu şartlarda bu kadar kalabalığı nasıl topluyorlar diye şaşıyorlar. Bahanelerin arkasına sığınıyorlar.

Bu milletin kalbinde Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın sevgisinin ve yerinin olduğunu unutuyorlar."

ALAATTİN PARLAK KİMDİR?

1974 yılında Genç doğumlu. ilk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 2001 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.

AK Parti Diyarbakır Demokrasi Kurulu Üyeliği, AK Parti Kongre Üyeliği, 30 Mart 2014 yılında Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı, 25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı, 6. Olağan Büyük Kongrede AK Parti MKYK Yedek Üyeliği ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü görevlerinde bulundu. 7. Olağan Büyük Kongrede MKYK üyeliğine seçildi.