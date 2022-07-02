Başkan Erdoğan'ın programı ertelendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programları ileri bir tarihe ertelendi.
Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir tarihe alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.
Gürkan konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı'nın ilk sürüşü Kent Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. ."