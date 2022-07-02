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Gündem Başkan Erdoğan'ın programı ertelendi
Gündem

Başkan Erdoğan'ın programı ertelendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'da yapacağı açılış ve miting programları ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 14:53:00 - 2022-07-02 15:09:01
Başkan Erdoğan'ın programı ertelendi

Bursa'da özel ve kamu kurumlarının yatırım açılışları, T2 tramvay hattının hizmete alımı ve miting için Bursa'ya gelmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ileri bir tarihe alındığını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." dedi.

Gürkan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı'nın ilk sürüşü Kent Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir. ."

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