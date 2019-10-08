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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nde açıklama yaptı. Erdoğan Sırbistan ile işbirliği halinde yapılacak olan yollarla ilgili de "Bu çalışmalar 'Yol hayattır, yol medeniyettir' anlayışı gereği çok önemli" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 15:38
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum.

- 'Yol medeniyettir' anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor

- Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ReisReis37 dk önce
    En iyi yolları köprüleri şehri putperes romalılar inşaa etmişti.. Ama ahlaksızlık ve adaletsizlik onların sonunu getirdi haberin olsun.....
  • Tayyibe nurTayyibe nur40 dk önce
    Recep Tayyip erdoğan ❤❤❤

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