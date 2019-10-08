Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sırbistan için değerli ev sahipliği ve bu toplantılara hem katılımı hem de ev sahipliği için değerli dostum sayın Vucic'e teşekkür ediyorum.

- 'Yol medeniyettir' anlayışıyla bu çalışmalarımızın çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor

- Bosna'nın durumu önemli. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar ve toplantılara ayrıca kıymet veriyoruz