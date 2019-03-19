Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması: Bence bu konuda hata yaptık

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski terminal alanından düzenlenen Ereğli mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. Sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da 3 mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık.

Kürtler benim kardeşim. Abazası, Çerkesi, Lazı, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan’da oylar HDP’nin.. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Ama nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan git oraya. 31 Mart bir beka meselesidir. Orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Oylarımızı böldürmeyelim, kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım.

"Terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak yaptılar"

Ereğli kuruluş aşamasında CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Ereğli şimdi de yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir.

CHP etrafına bazı partileri toplayarak karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı resmen bir kısmı da fiilen var. CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu.

Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkmaya başlıyor. Artık bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

Bunlar bu işi çözemeyeceklerini anlayınca konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda’da medeniyetimize olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Silahına yazdığı isimlere, tarihine dikkat ettiniz değil mi…

İslam dünyasından kaynaklanan terör.. Kim diyor bunu? Bay Kemal.. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? Allah aşkına söylüyorum CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? 31 Mart bu adamların kullandıkları ifadeler nedeniyle beka meselesidir. YPG bize zarar vermez diyor. Kim diyor bunu? Bay Kemal…

"İdam konusunda hata yaptık"

Anadolu Yakaısnda duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin ya. 50 kardeşimizi alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle ya da böyle biz bunun hesabını sormasını biliriz. Yasalarında 15 yıldan fazla yokmuş.

50 Müslümanı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz ya…

Biz örneğin yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımı şehit edenlerin cezaevlerinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Eğer bizim parlamentomuz böyle bir karar ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu bu adamla ilgili vermiyorsa ben de bunu onlarla sürekli tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.