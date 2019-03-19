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Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması: Bence bu konuda hata yaptık

Başkan Erdoğan, idam konusunda yaptığı açıklamada, "Bence bu konuda yanlış yaptık. 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımı şehit edenlerin cezaevlerinde onları beslemek bile bana ağır geliyor" dedi.

19 Mart 2019 Salı 12:32
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması: Bence bu konuda hata yaptık

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski terminal alanından düzenlenen Ereğli mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. Sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da 3 mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık.

Kürtler benim kardeşim. Abazası, Çerkesi, Lazı, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan’da oylar HDP’nin.. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Ama nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan git oraya. 31 Mart bir beka meselesidir. Orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Oylarımızı böldürmeyelim, kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım.

"Terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak yaptılar"

Ereğli kuruluş aşamasında CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Ereğli şimdi de yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir.
CHP etrafına bazı partileri toplayarak karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı resmen bir kısmı da fiilen var. CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu.

Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkmaya başlıyor. Artık bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

Bunlar bu işi çözemeyeceklerini anlayınca konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda’da medeniyetimize olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Silahına yazdığı isimlere, tarihine dikkat ettiniz değil mi…

İslam dünyasından kaynaklanan terör.. Kim diyor bunu? Bay Kemal.. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? Allah aşkına söylüyorum CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? 31 Mart bu adamların kullandıkları ifadeler nedeniyle beka meselesidir. YPG bize zarar vermez diyor. Kim diyor bunu? Bay Kemal…

"İdam konusunda hata yaptık"

Anadolu Yakaısnda duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin ya. 50 kardeşimizi alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle ya da böyle biz bunun hesabını sormasını biliriz. Yasalarında 15 yıldan fazla yokmuş.
50 Müslümanı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz ya…

Biz örneğin yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşımı şehit edenlerin cezaevlerinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Eğer bizim parlamentomuz böyle bir karar ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu bu adamla ilgili vermiyorsa ben de bunu onlarla sürekli tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.

 

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:32
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Zonguldak
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 49 dk önce
    Bu dediğin de Ayasofya hakkındaki sözlerin de ARTIK seni aşağı çekiyor. Türkiye senden önce senin kadar DESTEK gören cesur bir lider görmedi. Danışmanlarını DİNİ BÜTÜN adamlardan seçmediğin sürece geri gideceksin. Fatih’de Haçlılardan korkması gerektiğini TELKİN eden vezirlerine inansaydı İstanbul’u asla feth edemezdi. KORKMA ALLAH inanan ve DOĞRU iş yapanlarla beraberdir. Sen HAKLI olduğun işi YAP netice ALLAH’dan. Ayasofya’yı cami yap, cana kıyan için idamı getir.
  • veyselveysel50 dk önce
    Akp ve MHP milletvekillerine sesleniyorum.neden bir milletvekili önerge vermiyor idam için. daha neyi bekliyorsunuz. neden sürekli, parlamento kabul ederse diye oyalanılıyor.
  • HarunHarun1 sa önce
    Aferin. Milleti dinlemeyen dizini döver
  • ceddim! izindeyiz...ceddim! izindeyiz...1 sa önce
    Parti genel başkanısın, talimat ver de yasa teklifi hazırlasınlar. Mustafa destici idam teklif hazırladı, adamı ortada bıraktınız.
  • engineerengineer1 sa önce
    NEYİ DOĞRU YAPTINIZ, AB UYUM YASALARINI ALAMKLA NEYİ DOĞRU YAPTINIZ, BİR TRİLYON DOLARA KOŞTURAN BORCUMU?
  • Ergin YaşarErgin Yaşar1 sa önce
    Ağır geliyor da ne yaptın Reis.Her şeyi tak diye emredip şak diye çıkartıyorsun.İdama gelince Meclisten gelirse onaylarım. Poşetden daha mı önemsiz bu husus.Baribizi .. yerine koyma Reis.
  • HarunHarun1 sa önce
    Asi....erdogan en azindan kabiliyetli siz sizin mal i nasil saatlerce dinleyip gaflarini cekebiliyorsunyz hayret...gerci sizin iQ baliklardan daha dusuk normal...
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Sayın başkan biliyorsunuz islamda kısas vardır.Allah CC kelamının bizim için ilaçtır.Ama maalesef bu ilacı bırakıp başka ilaç arıyoruz.Halbuki gerçek ilacımız Allahın kelaminda ve peygamberimizin sünnetindedir.Velekum filkisasi hayatun ye ululelbeb kisasta size hayat var ey akıl sahipleri selam ve dua ile
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    yav bu cumhurun bašının baska isi yokmu meydan meydan oy topluyor?ywni zelanda ya gitsin müslümanlarla kol kola girip yürüyüs yapsin fransa gibi
  • Yine yeniden Yine yeniden 1 sa önce
    Her secim olduğunda aynı konu seçim bitince kimsenin hatırladığı yok
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Reis, 15 temmuzdan beri idam getirelim diyorsun, 3 senedir ne oldu da gelmedi? Ayasofya meselesine döndü bu herhalde. Sadece oy için idam gelsin diyorsun ama getirmiyorsun.
  • emekli ismailemekli ismail1 sa önce
    başkan sensin bir an önce idamı getir.meclis senin emrinde.tecavüzcü,terörist,bilerek adam öldürme idam gelsin.
  • AsiAsi1 sa önce
    Ordaki bastirilmis zavallinkalabalik lara cay firlatip asaliyor tiyatro seneryo hipnoz luyo bi careleri

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