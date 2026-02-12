  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(Sırbistan'la) Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı, 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken bugün 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur.

Bugün Türkiye, Sırp turistler için 2'nci turizm güzergahı. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Dünyada belirsizliğin arttığı dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barış ve huzurun tesisi için çalışıyoruz. Balkanları asla ihmal etmiyoruz.

ayrıntılar geliyor...

Yorumlar

Fedsi

Ben Tayyipçi değilim. Ölümüne Tayyipçiyim. Allahım benden al ona ver. Seni çok seviyorum. Liderim. Aynı duyguları Bahçeli içinde paylaşıyorum. Rabbim ikisinede uzun ömür versin
