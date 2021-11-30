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Aktüel Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:54:00 -
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a taziye telefonu

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

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