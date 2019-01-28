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Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı

İç karışıklığın yaşandığı Fransa'dan skandal bir açıklama geldi. Fransız senatör Esther Benbassa, Venezuela'da yaşananlara ilişkin, "Maduro gidici, sıra ne zaman Erdoğan'a gelecek?" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:40
Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı

Fransız senatör Esther Benbassa Venezuela’daki darbe girişimiyle ilgili skandal bir tweet paylaştı. Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef alan Benbassa, twitter hesabından "Maduro gidici, sıra ne zaman Erdoğan'a gelecek?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yer altı kaynaklarını sömürmek için hedef tahtasına oturttuğu Venezuela Lideri Maduro'ya Avrupa Birliği ülkeleri de birbiri ardına Maduro karşıtı söylemlerde bulunarak muhalif lider Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıkladı. Bunların başında ise Fransa geliyor. Fakat asıl meselenin sadece Maduro olmadığını ortaya seren sözler Fransız senatörden geldi.

'Sıra ne zaman Erdoğan'a gelecek'

Kendi iç sorunlarıyla boğuşan Fransa'dan skandal bir açıklama geldi. Fransız senatör Esther Benbassa Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili skandal bir tweet paylaştı. Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef alan Benbassa, twitter hesabından "Maduro gidici, sıra ne zaman Erdoğan'a gelecek?" ifadelerini kullandı. Fransız Senatörün skandal sözlerine Türk Twitter kullanıcıları sert tepki gösterdi..

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:40
  1. Venezuela
  2. Fransa
  3. Esther Benbassa

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 8 dk önce
    SANA NE YAZAYIM DİYE DÜŞÜNDÜM BULAMADIM...AVRUPADA NE YİYORSUNUZDA SİZE DOKUNUYOR ONU ARAŞTIRACAĞIM....!!!!FRANSADA VE HER ÜLKEDE BUNLARA NE İŞ LAN NE KONUŞUYON DİYE İKAZ EDİLMELİ Kİ AKŞAM KAPI ÇALINIP HESAP SORULURSA DÜŞÜNÜP KONUŞUR...BİZDESORUYORUZ MACRON LİSTEDEMİ BAK O YELEKLİLER VAR YA !!!!!!
  • SinanSinan12 dk önce
    Ester..... siyonist ismi.abd,israil ve haçlılar aynı zamanda dünyanın en büyük uyuşturucu baronları
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı12 dk önce
    Fransız senatör Esther Benbassa'ya ait "PAYLAŞILAMAYAN KUTSAL TOPRAKLAR VE İSRAİL" isimli kitabının giriş kısmında şöyle bir ifade geçmektedir. "Bugün, İsrail yadsınamaz bir gerçektir ve artık varlığını meşrulaştırmak zorunda kalmamaktadır. ..."Anlayacağınız böyle bir kişilik sahibinin böyle bir ifadede bulunması ve kimlere hizmet ettiği daha iyi anlaşılabilmektedir.
  • AbdrhmanAbdrhman15 dk önce
    Adı ester kaşar Yahudisi bunlar. Yahudiler azmış sapıtmış kavim
  • FikriFikri16 dk önce
    Hay Erdoğan kadar başınıza taş düşsün sizin. Sen otur da kendi ülkene bak soytarılar kraliçesi.
  • ayşe gülayşe gül17 dk önce
    yargı yoluna gitmeli devletimiz bu .... için.
  • ahmetahmet17 dk önce
    fransız finosu böyle birşey oluyor demekki. Peeh be anasını satıyım
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM18 dk önce
    adiler köpekler TÜRKİYE ERDOĞAN LA ŞAHA KAKLKTIĞI İÇİN NASIL DURDURALIM HALK UYANIYOR NE YAPSAKDA YİNE OYUNCAĞIMIZ OLSA DİYORLAR
  • NİHALNİHAL19 dk önce
    Frenk kadınamı derdi düştü.Hormonu fazla almış her tarafı şişmiş kendi derdine baksın.

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