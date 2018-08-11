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Başkan Erdoğan: Ula ne ediyisun, doları yere atayisun!

Memleketi Rize'ye teşekkür ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan oldukça keyifliydi, şiveli bir şekilde üst üste espriler yaptı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:45
Başkan Erdoğan: Ula ne ediyisun, doları yere atayisun!

24 Haziran seçimlerinde rekor oy aldığı illere teşekkür ziyaretleri düzenleyen BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı memleketi Rize oldu.

Büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, oldukça neşeliydi.

"ULA NE EDİYİSUN"

Konuşmasını dinleyenler arasında yer alan bazı vatandaşların dolarlı yere atması üzerine Başkan Erdoğan, "Ula ne ediyisun… Dolari yere atayisun. Bana bak; sahte mi, hakiki mi? Türkiye'ye baya dolar var ha." dedi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.

"ULA BAK NEREDEN NERELERE GELDUK"

Şiveli bir şekilde konuşmasını sürdüren Başkan Erdoğan, "Ula bak nereden nerelere gelduk. Bir tarafta Kasımpaşa, bir tarafta Rize. Ne edeceğuk." dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:45
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