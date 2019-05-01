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Başkan Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:34
Başkan Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:34
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