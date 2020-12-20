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Gündem Başkan Erdoğan temelini atmıştı... Hızla yükseliyor
Gündem

Başkan Erdoğan temelini atmıştı... Hızla yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı devam Diyarbakır’daki Merkez Cami ve Külliyesi inşaatı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:36:00 -
Başkan Erdoğan temelini atmıştı... Hızla yükseliyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Merkez Cami ve Külliyesinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri esnasında Karaloğlu'na, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ile Daire Başkanları eşlik etti.

İnşaat çalışmaları ve süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, her noktayı tek tek inceledi.

2016 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, kendine özgü mimarisiyle, 43 bin m2'lik kapalı alanda 20 bin vatandaşın yararlanabileceği, içerisinde 1000 kişilik konferans ve sergi salonu, kütüphane, derslikler ve sosyal alanlar ile otoparkın da yer alacağı, aynı zamanda vatandaşlara ibadetin yanı sıra, eğitim imkanı sunacak bir ilim yuvası olan Merkez Cami ve Külliyesinin 2021 yılında tamamlanarak vatandaşların ibadetine açılması planlanıyor.

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Yorumlar

Alï

Kardeşime yer yer gidiyorsun Diyar ı Bekir e nasıl bir yer? dediğimde. 1) Denizi olmayan Antalya,2) Ne kadar sitresli olursan ol iki tarihi sokağını gez, rahatlarsın, demişti. Tura katılalım diye niyetlendik. Suriye krizi çıktı, erteledik, bekliyoruz peygamberler şehrini görmeyi.
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