Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye destek ziyaretine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede, Stoltenberg'in Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.