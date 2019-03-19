Başkan Erdoğan Şevval ile buluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine mektup yazan ve mitingde onu bekleyeceğini söyleyen Şevval ile buluştu.

Erdoğan, konuşmasında "Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. Sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da 3 mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık" dedi.