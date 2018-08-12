0553 313 94 23

Başkan Erdoğan Rize'den ayrıldı

Başkan Erdoğan, memleketi Rize'de yeni hizmete giren bir otelin açılışını yaptıktan sonra helikopterle şehirden ayrıldı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:25
Başkan Erdoğan Rize'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de hizmete giren bir otelin açılışını gerçekleştirdikten sonra şehirden ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Rize ziyaretlerinden sonra memleketi Rize’den ayrıldı.

Erdoğan şehirden ayrılmadan önce Rize’de hizmete giren bir otelin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, dualar eşliğinde kurdele kesti. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. 

Erdoğan açılışın ardından otelden ayrılarak Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nden helikopterle hareket etti. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:25
  1. Bayburt
  2. Ordu
  3. Gümüşhane
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Rize Atatürk Stadı
  6. Rize

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye ulaştı!
    1. Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye..
    2. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ordu'da
    3. Çin'deki cami yıkımında karar verildi!
    4. ABD'de her gün ortalama 3 kişi, polis..
    5. Rusya'dan flaş ABD açıklaması!
    6. Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Kutsal topraklardan dolar tepkisi!
    9. Bedelli askerlik için ödediği parayı..
    10. Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir..
    11. Başkan Erdoğan Rize'den ayrıldı
    12. Lüks otomobil TIR’a bıçak gibi..
    13. MÜSİAD'tan 18 dilde yayımlanan net..
    14. 'Bu, köprüden önce son çıkış..
    15. AK Partili Karaaslan: Dolar ile..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım'dan şehit..
    17. Ayaklarını çarşafla bağlayıp 4'üncü..
    18. Kabe İmamı Sudeys: Kutsal mekanlar,..
    19. Beşiktaş'ta yol çöktü!
    20. İsmet Yılmaz'ın annesi bugün toprağa..
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak