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Başkan Erdoğan Ordu'da konuştu: Biz hukuktan anlarız, tehdit dilinden anlamayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da sel felaketinin yaşandığı yerleri ziyaret ederek incelemelerde bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:12
Başkan Erdoğan Ordu'da konuştu: Biz hukuktan anlarız, tehdit dilinden anlamayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonrası yoğun hasar gören ilimiz Ordu'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Ünye'deki açıklamalarından satır başları;

(Yıkılan Cevizdere Köprüsü) İhalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz."

Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim.

Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

Hedefimiz şu inşallah tıraş edilen sakal çok daha güçlü çıkar. Ve gerek fındıkları buradan zarara uğrayan barınakları evleri zarara uğrayan ne varsa kim varsa valiliğimizce hasar tespitleriyle sizlere ödenecektir.

Bizi tehdit ediyorlar. Yav tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuk dilinden haktan anlarız. Ama böyle tehditten anlayamayız. Kardeşlerim inşallah bizler hak neyse hukuk neyse onun gereğini yaparız. Ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. ''Şunu vermeyeceğiz bunu vermeyeceğiz'' Senin olsun verme!'

Ben buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.

ERDOĞAN FELAKET BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELER SONRASI KONUŞTU

Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen selaltını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi.

Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması. 1960'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma Bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz Sayın Bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak.

'ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ'

Ünye'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız.

Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları valiliğimizce devam ediyor. Bu konuda kimsenin rahatsızlığı olmasın neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir Elimizden gelen desteği vereceğiz.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:12
  1. Ordu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sel bölgesi
  4. Önemli açıklamalar

YORUM YAZ

  • Türkiye için...Türkiye için...2 sa önce
    Dik dur eğilme...tehditlere boyun eğme...gerisi teferruattır...bizler ülkemizin geleceğiiçin her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız...
  • ADİGA ABZEH TUĞUJADİGA ABZEH TUĞUJ1 sa önce
    Söyle ona! ( rus çarı ) Başında bulunduğum bu kahramanlar topluluğunun kalblerinde kökleşen bu eşsiz zafer imanı kökünden kazınmadıkça ve en genç muhariplerimden en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kollan kalıncaya kadar bu mübarek vatanı son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiç bir kuvvet alıkoymayacaktır. Bu uğurda bütün evlât ve ayalimi kılıçtan geçirseniz, son zürriyetimi kurutsanız, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar yine dövüşeceğim. Son cevabım budur General!.. Ben Nikola’yı tanımıyorum!.....KAFKAS KARTALI İMAM ŞEYHŞAMİL.........EY TRAMP BU TARİHİ CEVABI SANA AYNEN HAYKIRIYORUZ.....ÖLÜMÜNE REİSİN ARKASINDAYIZ......TÜRK VATANI ÜSTÜNDEKİ TÜTEN EN SON OCAK SÖNMEYECEKTİRBİLESİN .
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