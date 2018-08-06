Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.