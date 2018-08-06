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Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla telefonda görüştü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:11
Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:11
  1. Venezuela
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Nicolas Maduro

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