Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni"nde konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni"nde konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...
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