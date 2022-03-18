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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni"nde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:48:00 - 2022-03-18 16:51:18

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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