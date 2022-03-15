Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 50 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gerilimlerin zirve yaptığı dönemlerde dahi tüm taraflarla konuşabilen ülkelerdeniz. Küresel konumumuzu herkese kabul ettirdik.

Ülkemizi en sert küresel çalkantılardan en az kapıla çıkardığımız bir yerde duruyoruz.

Bize alternatif olarak ortaya çıkların tek söyledikleri sadece eskiye döneceğiz olmuştur. Yönetim sistemi diye ortaya koydukları tek bir alternatif yok.

Yurt dışında hazırlanmış raporu kendi çalışmalarıymış gibi sunuyorlar.

Bizim hayata geçirdiğimiz işleri kendi fikirleriymiş gibi söylüyorlar.

Dünyanın hiçbir yerinde anayasalar da yasalar da yönetim sistemleri de durağan değildir.

Antalya Diplomasi Forumu'na dünyanın dört bir yanındaki 17 devlet başkanı katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna arasındaki temas diplomasi kapılarını araladık.

Dışişleri Bakanımızı bugün de Rusya'ya gönderiyorum. Her iki taraf ile ateşkes gayretlerini sürdürecek.

Forum'un düzenlenmesinde emeği geçen herkesi Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu nezdinde tebrik ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...