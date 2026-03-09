  • İSTANBUL
Başkan Erdoğan konuşuyor!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda dünya diplomasisinin temsilcilerine hitap etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, özellikle Gazze ve Azerbaycan konusundaki net duruşuyla uluslararası topluma tarihi mesajlar gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

17. kez bir araya gelmemizi sağlayan teşkilatınıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur getirmesini niyaz ediyorum.

Kardeşlik coğrafyasında son derece vahim olaylar yaşanıyor. Gazze'de yapılan anlaşmalara rağmen soykırım devam ediyor. İsrail, Gazze halkını terörize etmeye sürdürüyor. 640'tan fazla Gazze vatandaşı hayatını kaybetti.

 

İsrail yapılan ateşkesi her zaman ihlal etmiştir. İsrail terörize eylemlerine devam ediyor.

Orta Doğu coğrafyasının yeniden müdahale ve çatışma alanına dönmesini kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası çıkar odaklı değil, değer odaklıdır.

Azerbaycan'a yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kardeş ülkeler arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldığını açıkça dile getirdik.

Ayrıntılar birazdan...

 

