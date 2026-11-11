Başkan Erdoğan dünya liderlerinin yüzüne söyledi: Gazze insanlığın ortak utancıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında liderlere Gazze için harekete geçme çağrısında bulunarak "Gazze'li çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır" dedi.

Erdoğan'ın Gazze mesajları şöyle:

İklim değişikliği ile mücadelemiz savaşlara, krizlere denk geliyor. Açlık ve yoksulluk dayanışmayı günden güne artırıyor. Bunun bedelini insanlığın yanında tabiatta ödüyor. Gazze'de sadece bir soykırım değil bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak, su kirletildi. Şehirler enkaz haline geldi. İnsanlar çamurun içindeki çadırlarda mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor. Son birkaç gündür acıtacak haberler geliyor. Barınaklar sular altında kaldı. Yüzbinlerce Gazzeli kardeşlerimiz, çocuklar bu kış koşullarında anne babasız hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tabloyu gören bilen hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu gaddarlık sona erdirilmelidir. Artık dur diyelim.

Dünya yaşanamaz bir yer olmadan en kıymetli miras daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz bugün bir yol açıyor, bir hedef belirliyoruz. İstikbalimizin temeli olan gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyecek, biz de gençlerimizin önünü açacağız. Buna destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum."