Başkan Erdoğan: Çok ciddi yanılacaklar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları:

Sürpriz gayet güzeldi. Milletimizle beraber yürüyoruz. Hak bildiğimiz davaların öncüleri de miletimiz olunca her türlü engeli aşmayı başardık. AK Partili bir cumhurbaşkanı olsam da 82 milyonun cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunu hazmedemiyor. Ben cumhurbaşkanı demem diyor. İster de ister deme. Milletin onayını almış ve artık yeni yönetim sistemi ile yeni Anayasamıza işlenmiş durumda.

"En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak"

Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Bu meydanı dolduran Düzceli kardeşlerim büyük bir coşkuyla, orada konuşmam bitene kadar ayrılmadı. Bir de resim faslı başlıyor. Bunlarla beraber hediyeleşmemiz oluyor. Çay dağıtıyoruz bu sene biliyorsunuz.