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Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde

Dün Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, bugün de Berat Albayrak, Cahit Turhan ve Mevlüt Uysal'la birlikte Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:50
Başkan Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım çalışmaları devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne geldi. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanından ayrılırken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:50
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  5. İstanbul Valisi Vasip Şahin
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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