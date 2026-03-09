  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

 

Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

