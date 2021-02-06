  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan, 11 üniversiteye daha rektör atadı!
Gündem

Başkan Erdoğan, 11 üniversiteye daha rektör atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 01:40:00 - 2021-02-06 01:41:11
Başkan Erdoğan, 11 üniversiteye daha rektör atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'nun ifşa ettiği ABD panikledi! Peş peşe 'darbe' açıklamaları geliyor
Dünya

Bakan Soylu'nun ifşa ettiği ABD panikledi! Peş peşe 'darbe' açıklamaları geliyor

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında apaçık bulunan ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifşasının ardından panik yapan ABD'li yetkilile..
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, halktan 40 kalemde vergi topladı: Devlet desteğinin yanına bile yaklaşamadı!

Tunceli'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, 2020 yılı gelir-gider tablosunu paylaştı. Tunceli halkından 40 kalemde milyonlarca lira vergi v..
Şentop: Bütün dost ve kardeş ülkeleri uyarıyoruz
Aktüel

Şentop: Bütün dost ve kardeş ülkeleri uyarıyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek "Biz bütün dost ve kardeş ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay