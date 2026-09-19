Başkan Er: Malatya eskisinden çok daha güzel olacak

Bostanbaşı Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında moloz dökülen bir noktayla ilgili vatandaşlardan gelen şikâyeti değerlendiren Başkan Er, molozların kaldırılması için ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Sami Er, şehrin yıkık alanlarının toparlandığını belirterek, “Yıl sonuna kadar bitecek. Kernek’i yeniden yapıyoruz. Projelere hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da önemli bir yeniden inşa süreci yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Er, iki yılda 125 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi.

ESNAFTAN BAŞKAN ER’E TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında fırıncı esnafı Fevzi Ayhan, Malatya’da yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Sami Er’e teşekkür etti.

Tekstilci esnafı Şükrü Güleroğlu ise Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa yönelik desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye olarak gerekeni yaptınız. Bize konteyner konusunda yardımcı oldunuz. İstanbul’dan geldik, muazzam bir çalışma var, bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alper Tunga Caddesi’nde yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi veren Başkan Er, caddenin ulaşım kapasitesinin artırılacağını belirterek, “Burada çalışma yapacağız. Yol genişleyecek, üç şeride çıkacak. Kaldırım ve bisiklet yolu olacak. Yapılaşma henüz bitmedi. Bu çalışmalarımızı yapacağız. Dekoratif aydınlatma da olacak" dedi.

Gayrimenkul esnafı Erkan Akay da Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Hemşehrilerine değer veren bir belediye başkanısınız. Malatyalı olduğunu gösterdiniz. Başarılar diliyoruz" dedi.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Esnafla sohbet eden Başkan Er, Malatya’da yalnızca deprem sonrası oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmadıklarını, kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Er, “Malatya artık eski Malatya değil. Geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Malatya’ya güzel şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MALATYA ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Malatya’da ulaşım altyapısının da yeniden şekillendirildiğini belirten Başkan Sami Er, yeni yol ve bulvarlarla şehrin farklı bölgelerinin birbirine daha güçlü şekilde bağlandığını söyledi. Başkan Er, “Malatya eskisinden çok daha güzel olacak. Yeni yollar ve bulvarlar açtık. Malatya, tek merkezli bir şehir iken şu an çok merkezli bir şehir oldu" diye konuştu.

Başkan Er, “Çavuşoğlu Mahallesi’nde de sanayinin olduğu alanda dönüşüm yapacağız. Ayrıca kümelenme sistemiyle sanayiye de bir düzen gelecek" ifadelerini kullandı.