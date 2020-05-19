  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de ayrılık! Hasan Ali Kaldırım Bundesliga yolcusu
için kalan
Aktüel

Başkan Çalık ve gençler online konserde Gençlik Marşı’nı seslendirdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı’nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:00:17 -
Başkan Çalık ve gençler online konserde Gençlik Marşı’nı seslendirdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı’nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.


Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu online konser verdi. Koro ve orkestra üyelerinin evlerinden enstrümanlarıyla katılarak 19 Mayıs Gençlik Marşı’nı Başkan Çalık ile seslendirdiği konserde sağlanan uyum da dikkat çekti. Başkan Çalık, koro ve orkestranın online konseri beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı