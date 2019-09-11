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Başkan Büyükgöz, "Vatandaşla iç içe olmaya özen göstereceğiz”

Her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarla Halk Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gözümüz ve gönlümüz talep ve önerilerini emir telakki ettiğimiz kıymetli hemşehrilerimizde” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
Başkan Büyükgöz, "Vatandaşla iç içe olmaya özen göstereceğiz”

Her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarla Halk Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gözümüz ve gönlümüz talep ve önerilerini emir telakki ettiğimiz kıymetli hemşehrilerimizde” dedi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri vatandaşlarla Halk Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye devam ediyor. Gebze Belediyesi hizmet binasında her Çarşamba günü gerçekleşen halk buluşmalarında vatandaşlar derdini, öneri ve taleplerini bizzat başkana iletiyor. Her fırsatta makamın sahibinin vatandaş olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Halk buluşmalarımız ve mahalle meclislerimiz oldukça verimli geçiyor. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Gözümüz ve gönlümüz tüm istek, talep ve önerilerini emir telakki ettiğimiz kıymetli Gebzeli hemşehrilerimizde. Allah izin verirse bu doğrultuda devam edecek, her zaman vatandaşla iç içe olmaya özen göstereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
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