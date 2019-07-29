Başkan Bülent Öz’den Seramik Bayramı açıklaması

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Seramik Bayramı törenlerinde bir konuşma yaparak tüm seramik sanatçılarının bayramını kutladı.

Konuşmasına misafirleri selamlayarak başlayan Başkan Öz, "Bir şeyi açık yüreklilikle ifade etmeliyim. Seramikten, uçak motorundan, ağır sanayiden anlamam. Ben Çan’ın belediye başkanıyım. İşim de, gücüm de, aşkım da insandır. Bu sebeple anlatabileceğim de ancak ve sadece insandır. Sadece en samimi, en içten duygularımı paylaşacağım. Kesinlikle inandığım bir şey var. Hissediyorum; burada her insanın gözleri, burada olmayan bir insanı arıyor. Merhum Dr. Hacı İbrahim Bodur’u kastediyorum. Ruhu şad olsun. Dünya topraktan ibarettir. ’Bugün üstünde yatarsın, yarın altında’ denir. Ölüler toprağa, hatıralar yüreğe gömülür. Yüreğimdekini dökmek istiyorum. Bana İbrahim Bodur’u anlat deseler toprakla anlatırdım. İbrahim Amca, topraktan gelmiştir. Toprak gibi insana yakınlaşmıştır. Topraktan değer üretmiştir. Seramik de topraktandır, İbrahim Bodur da topraktandır. İbrahim Amca, doğduğu topraklara yatırım yapmıştır. Bu topraklarda kazanmış, bu topraklarda harcamıştır. Sonunda toprağa dönmüştür. Allah ondan razı olsun. Toprağın bol olsun İbrahim Amca. Seramik Bayramında onu anmak ve ötesinde anlamak aslında daha çok bacanın tütmesinin sırrını bize verir" şeklinde konuştu.