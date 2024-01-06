Başkan Beyazgül, 'Gastronomi merkezimiz tamamlandı'
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kısa bir süre önce inşaat çalışması tamamlanan ikinci Gastronomi Merkezinde incelemelerde bulundu. Gastronomi Merkezi çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.
Tarih, Kültür, müzik ve Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı 2. Gastronomi merkezi çalışmalarında sona geldi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, inşaat çalışması ve iç dekorasyonu tamamlanan Gastronomi merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül, yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Mardin Karayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Tesislerinde Gastronomi merkezi oluşturuldu. Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan Gastronomi Merkezinde inşaat çalışması tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.
Yöresel yemeklerin hazırlanacağı merkez kent turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yöresel lezzetlerin dünyaya tanıtılması amacıyla kentte 2. Gastronomi merkezi kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, turizmin canlanması adına kentte önemli projelere destek veriyor.